ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Легендарні мопеди на новий лад: в Україні хочуть відродити знаменитий бренд "Карпати"

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 16:43
Легендарні мопеди на новий лад: в Україні хочуть відродити знаменитий бренд "Карпати" В Україні хочуть відродити марку" Карпати " (Фото: facebook.com/DelfastUA/)
Автор: Олександр Мороз

В Україні хочуть відродити знаменитий у минулому бренд" Карпати", під яким раніше випускалися популярні мопеди. При цьому нові байки будуть електричними.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на AutoConsulting.

Права на торгову марку" Карпати " викупила українська фірма DelFast, яка знаменита своїми електричними велосипедами. Саме вона планує налагодити випуск електробайків під маркою "Карпати".

Легендарні мопеди на новий лад: в Україні хочуть відродити знаменитий бренд &quot;Карпати&quot;

Зараз компанія розробляє компактний електричний байк, в дизайні якого будуть відсилання до легендарних "Карпат". Судячи з опублікованих рендерів, байк отримає 19-дюймові колеса, високе кермо і загальну стилістику, як у знаменитих українських мопедів минулого.

При цьому технічно новинка буде уніфікована з поточною моделлю Delfast Top 3.0. Такий електровелосипед оснащується мотор-колесом потужністю 3,5-4 кВт (4,8-5,5 к.с.) і може розвивати максимальна швидкість 55 км/год. Запас ходу DelFast 3.0 становить 320-380 км.

Головним ринком збуту для відроджених "Карпат" в компанії бачать США.

Нагадавши, в Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору