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Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34

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Середа 22 грудня 2021 16:24
Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34 Alpina B10 Biturbo (Фото: facebook.com/roma.urraco)
Автор: Вадим Добровольский

В Україні стало одним унікальним автомобілем більше. Шанувальник BMW ввіз в країну легендарний седан Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Романа Базая.

Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі &quot;п'ятірки&quot; BMW серії E34

Седан Alpina B10 Biturbo цінний не тільки приналежністю до бренду Alpina - найвідомішого і шанованого тюнера BMW у світі. Річ у тому, що в 1990-х роках, коли випускалася ця модель, B10 Biturbo була одним з найшвидших серійних авто у світі з розгоном до першої "сотні" за 5,7 секунди та максимальною швидкістю 290 км/год.

Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі &quot;п'ятірки&quot; BMW серії E34

Така динаміка досягалася завдяки серйозно доопрацьованому двигуну. Стандартна для 535i рядна бензинова "шістка" отримала два турбонагнітачі Garrett T25, полегшені ковані поршні, посилений колінвал. Підсумкова віддача й сьогодні вселяє повагу: 360 к.с. та 530 Нм.

Всього було випущено 507 таких суперседанів, а в Україну потрапив автомобіль з порядковим номером 73.

Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі &quot;п'ятірки&quot; BMW серії E34

Сумнівів в автентичності не виникає. Фірмовий синій колір і фірмові багатоспицеві литі колеса, сидіння з характерним візерунковим контрастним малюнком - все вказує на те, що перед нами справжня B10 Biturbo, а не стилізація. До того ж в салоні присутня заводська табличка Alpina з порядковим номером.

Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі &quot;п'ятірки&quot; BMW серії E34

Даний автомобіль був ввезений в Україну у 2021 році після покупки на аукціоні в Японії.

Класичні моделі Alpina надзвичайно цінуються колекціонерами у всьому світі. Вартість окремих екземплярів може досягати 150-200 тисяч доларів. Автомобіль B10 Biturbo, подібний до того, що з'явився в Україні, у 2020 році був проданий в США з аукціону за 73 тисячі доларів.

Нагадаємо, на BMW подали до суду через дефектні підстаканники. Сума колективного позову становить 5 млн доларів.

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