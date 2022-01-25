Купить смогут не все: экстремальную версию пикапа Toyota на базе Land Cruiser 300 выставили на продажу

29 января аукционный дом Barrett-Jackson выставит на продажу роскошный пикап Toyota Tundra в спецверсии Capstone на аукцион. Таким образом компания хочет внести свой вклад в помощь Паралимпийским играм.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
Toyota Tundra Capstone отличается от более скромных версий пикапа эксклюзивной решеткой радиатора, хромированными корпусами зеркал и 22-дюймовыми хромированными колесными дисками. Модель также оснащена выдвижными подножками с электроприводом, а также задним бортом с хромированным шильдиком Tundra.
Ранее сообщалось, что летающему автомобилю AirCar с мотором BMW официально разрешили полеты над Европой. Первые километры аэромобиль пролетел над Словакией.
Также мы писали, что опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, машина не имеет дверных ручек и съемных колпаков.