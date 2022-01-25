Купити зможуть не всі: екстремальну версію пікапа Toyota на базі Land Cruiser 300 виставили на продаж

29 січня аукціонний дім Barrett-Jackson виставить на аукціон розкішний пікап Toyota Tundra в спецверсії Capstone. Таким чином компанія хоче внести свій внесок у допомогу Паралімпійським іграм.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.
Toyota Tundra Capstone відрізняється від більш скромних версій пікапа ексклюзивною решіткою радіатора, хромованими корпусами дзеркал і 22-дюймовими хромованими колісними дисками. Модель також оснащена висувними підніжками з електроприводом, а також заднім бортом з хромованим шильдиком Tundra.
Раніше повідомлялося, що літаючому автомобілю AirCar з мотором BMW офіційно дозволили польоти над Європою. Перші кілометри аеромобіль пролетів над Словаччиною.
Також ми писали, що опубліковані перші фото серійного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, машина не має дверних ручок і знімних ковпаків.