Купити зможуть не всі: екстремальну версію пікапа Toyota на базі Land Cruiser 300 виставили на продаж

29 січня аукціонний дім Barrett-Jackson виставить на аукціон розкішний пікап Toyota Tundra в спецверсії Capstone. Таким чином компанія хоче внести свій внесок у допомогу Паралімпійським іграм.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Toyota Tundra Capstone відрізняється від більш скромних версій пікапа ексклюзивною решіткою радіатора, хромованими корпусами дзеркал і 22-дюймовими хромованими колісними дисками. Модель також оснащена висувними підніжками з електроприводом, а також заднім бортом з хромованим шильдиком Tundra.

Салон пікапа в спецверсії Capstone щедро оброблений шкірою і деревом американського горіха. На центральній консолі почесне місце зайняв 14-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Позашляховик приводиться в рух гібридною силовою установкою i-Force Max. У її складі-3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, невеликий стартер-генератор, а також 10-ступінчаста автоматична коробка передач. Сумарна віддача силової установки - 443 к.с. і 790 Нм.

Аукціонні торги відбудуться наприкінці поточного тижня. Переможці отримають свої пікапи тільки на початку весни, а виручені з продажу машин кошти підуть на підтримку паралімпійського фонду США. Нагадаємо, що Toyota Tundra нового покоління побудована на тому ж шасі, що і позашляховик Land Cruiser 300. Пікап ділить із ним також моторну лінійку та варіанти трансмісій.

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