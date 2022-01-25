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Купити зможуть не всі: екстремальну версію пікапа Toyota на базі Land Cruiser 300 виставили на продаж

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Вівторок 25 січня 2022 11:00
Купити зможуть не всі: екстремальну версію пікапа Toyota на базі Land Cruiser 300 виставили на продаж Toyota Tundra Capstone (Фото: toyota.com)
Автор: Константин Широкун

29 січня аукціонний дім Barrett-Jackson виставить на аукціон розкішний пікап Toyota Tundra в спецверсії Capstone. Таким чином компанія хоче внести свій внесок у допомогу Паралімпійським іграм.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Toyota Tundra Capstone відрізняється від більш скромних версій пікапа ексклюзивною решіткою радіатора, хромованими корпусами дзеркал і 22-дюймовими хромованими колісними дисками. Модель також оснащена висувними підніжками з електроприводом, а також заднім бортом з хромованим шильдиком Tundra.

Купити зможуть не всі: екстремальну версію пікапа Toyota на базі Land Cruiser 300 виставили на продажСалон пікапа в спецверсії Capstone щедро оброблений шкірою і деревом американського горіха. На центральній консолі почесне місце зайняв 14-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Позашляховик приводиться в рух гібридною силовою установкою i-Force Max. У її складі-3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, невеликий стартер-генератор, а також 10-ступінчаста автоматична коробка передач. Сумарна віддача силової установки - 443 к.с. і 790 Нм.

Купити зможуть не всі: екстремальну версію пікапа Toyota на базі Land Cruiser 300 виставили на продажАукціонні торги відбудуться наприкінці поточного тижня. Переможці отримають свої пікапи тільки на початку весни, а виручені з продажу машин кошти підуть на підтримку паралімпійського фонду США. Нагадаємо, що Toyota Tundra нового покоління побудована на тому ж шасі, що і позашляховик Land Cruiser 300. Пікап ділить із ним також моторну лінійку та варіанти трансмісій.

Раніше повідомлялося, що літаючому автомобілю AirCar з мотором BMW офіційно дозволили польоти над Європою. Перші кілометри аеромобіль пролетів над Словаччиною.

Також ми писали, що опубліковані перші фото серійного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, машина не має дверних ручок і знімних ковпаків.

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