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Куди піде рекордний прибуток: цього року Tesla не представить жодної новинки

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Четвер 27 січня 2022 13:33
Куди піде рекордний прибуток: цього року Tesla не представить жодної новинки Пікап Tesla Cybertruck, представлений ще в 2019 році, досі не потрапив на конвеєр (Фото: Tesla)
Автор: Олександр Мороз

Під час онлайн-конференції, присвяченій підсумкам минулого року і планам на майбутнє, Ілон Маск заявив, що нічого нового Tesla в цьому році не покаже. Основна мета компанії-нарощування обсягів випуску електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MotorTrend.

У 2021 році Tesla продала рекордні 936 тисяч електромобілів проти 500 тисяч роком раніше (+87%). Загальний дохід компанії при цьому виріс до 53,8 млрд доларів (+71%). Чистий прибуток склав $5,5 млрд. Це на 665% більше у порівнянні з попереднім роком ($721 млн),

Куди піде рекордний прибуток: цього року Tesla не представить жодної новинки

Як сказав глава компанії, це був "рік прориву", попри дефіцит мікросхем і порушення ланцюжка постачання через пандемію. Схоже, що основну увагу в новому році Tesla також приділить виключно нарощуванню обсягів випуску продукції і, відповідно, збільшенню прибутку.

Якщо хтось сподівався почути новини про швидкий запуск в серію пікапа Cybertruck, вантажівки Semi або доступного електромобіля за 25 тисяч доларів, то він буде розчарований. До 2023 року, а можливо і до 2024-го нових автомобілів у Tesla не буде. Ще далі в списку майбутніх новинок знаходиться спорткар Tesla Roadster.

Куди піде рекордний прибуток: цього року Tesla не представить жодної новинки

Ілон Маск пояснив, чому компанія відкладає випуск нових електромобілів. Основна увага Тесли приділяється збільшенню обсягу; це основна мета на 2022 рік.

За словами Маска запуск нової моделі зажадає багато ресурсів і призведе до додаткових збоїв в логістиці, що негативно позначиться на поточних продажах.

Щодо випуску Tesla Cybertruck ситуація ускладнюється тим, що у американського виробника досі немає серійної моделі. На це недвозначно вказують недавні знімки передсерійного прототипу, сфотографованого на Гігафабриці в Техасі. Але ж електричний пікап збиралися відправити на конвеєр ще минулого року!

Куди піде рекордний прибуток: цього року Tesla не представить жодної новинки

Ось так фанати марки будуть жити і далі: вірити обіцянкам і чекати їх новинок. А компанія Tesla - переносити терміни і отримувати рекордний прибуток. Кожному своє…

Нагадаємо, що компанія Tesla вирішила відмовитися від сенсорного клаксона на своєму суперечливому кермі-штурвалі. Замість нього буде встановлений стандартний звуковий сигнал в центрі кермового колеса.

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