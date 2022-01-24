Круче, чем у Apple: популярный в Украине Renault получил новый большой экран

Серийный электромобиль Renault Megane E-Tech первым в модельной линейке французского бренда примерил новую мультимедийную систему. Ее сердце – новый процессор и 12,3-дюймовый экран.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Renault Megane E-Tech
Новую мультимедийную систему назвали OpenR Link. Она состоит из двух больших экранов. Горизонтальный дисплей диагональю 12,3 дюйма выполняет роль цифровой приборной панели. Рядом с ним установлен 12-дюймовый вертикальный монитор информационно-развлекательной системы.
Дисплеи имеют впечатляющее разрешение 267 ppi, что даже немного больше, чем на актуальном поколении планшетов от компании Apple (264 ppi).
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