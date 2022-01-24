Крутіше, ніж у Apple: популярний в Україні Renault отримав новий великий екран

Серійний електромобіль Renault Megane E-Tech першим в модельній лінійці французького бренду приміряв нову мультимедійну систему. Її серце - новий процесор і 12,3-дюймовий екран.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Renault Megane E-Tech
Нову мультимедійну систему назвали OpenR Link. Вона складається з двох великих екранів. Горизонтальний дисплей діагоналлю 12,3 дюйма виконує роль цифрової приладової панелі. Поруч з ним встановлений 12-дюймовий вертикальний монітор інформаційно-розважальної системи.
Дисплеї мають вражаючу роздільну здатність 267 ppi, що навіть трохи більше, ніж на актуальному поколінні планшетів від компанії Apple (264 ppi).
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