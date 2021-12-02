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Кроссовер Nissan Ariya поделится технологиями с космическим ровером, но сам на Луну не полетит

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Четверг 02 декабря 2021 15:24
Кроссовер Nissan Ariya поделится технологиями с космическим ровером, но сам на Луну не полетит Тестовый прототип лунохода (Фото: Nissan)
Автор: Александр Мороз

Компания Nissan и японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно занимаются разработкой космического транспорта на основе автомобильных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Кроссовер Nissan Ariya поделится технологиями с космическим ровером, но сам на Луну не полетит

Космический ровер должен быть в состоянии преодолевать песчаные и каменистые холмы Луны и при этом быть энергоэффективным – ведь источники энергии для работы транспортных средств в космосе ограничены. Понятно, что в отсутствие атмосферы луноход будет передвигаться на электротяге, а необходимое для зарядки аккумуляторов батарей электричество получать от солнечных батарей.

Кроссовер Nissan Ariya поделится технологиями с космическим ровером, но сам на Луну не полетит

В своих исследованиях Nissan использует технологию электрических силовых установок, отлаженную в ходе производства массовых электромобилей, а также систему управления всеми колесами e-4ORCE, используемую в новом электрическом кроссовере Ariya. Именно e-4ORCE повышает эффективность лунохода при движении по сложной местности.

Кроссовер Nissan Ariya поделится технологиями с космическим ровером, но сам на Луну не полетит

Технология управляет всеми четырьмя колесами независимо друг от друга, обеспечивая стабильное поведение лунохода в самых различных условиях – путем контроля крутящего момента и тормозного усилия. Это исключает пробуксовку и закапывание колес в рыхлый грунт.

Кроссовер Nissan Ariya поделится технологиями с космическим ровером, но сам на Луну не полетит

Совместно с JAXA Nissan адаптирует эту технологию к внеземным условиям. Впрочем, с японское агентством аэрокосмических исследований сотрудничают и другие автопроизводители, в частности, Toyota и Honda. Таким образом, конкуренция между заклятыми "коллегами" охватывает уже и космос.

Напомним, что Nissan готовит к выпуску новый массовый электрический кроссовер с объемом выпуска 100 тысяч машин в год. Пока компания показала концепт будущей новинки, получивший название Nissan Chill-Out

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