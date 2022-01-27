КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков

Первая партия тягачей КрАЗ-6510ТЕ поставлена по заказу Минобороны. Машины будут использоваться для транспортировки тяжелой военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Кременчугскую газету.

Завод КрАЗ изготовил для Минобороны первую партию седельных тягачей модели 6510ТЕ. Первая поставка насчитывает три автомобиля, отгрузка была произведена 25 января. Тягачи были переданы Министерству обороны после прохождения ведомственных испытаний и устранений замечаний заказчика.

"Эти автомобили созданы специально под требования военных, их производство локализовано на нашем заводе" - отметил технический директор КрАЗа Сергей Дунь.

Полноприводные седельные тягачи КрАЗ-6510ТЕ с колесной формулой 6х6 оснащены турбодизельным двигателем мощностью 450 л.с. и способны буксировать прицепы полной массой до 70 тонн. Машины могут работать в составе автопоезда для буксировки тяжелой военной техники - танков, бронетранспортеров, артиллерийских гаубиц.

Кроме того автомобили оборудованы гидролебедкой с тяговым усилием 15 тонн. Это позволяет буксировать с поля боя поврежденную технику.

Напомним, ранее КрАЗ поставил для нужд ВСУ полноприводный КрАЗ-63221 6х6. На шасси этой машины будет установлено специальное армейское оборудование.