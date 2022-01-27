КрАЗ виготовив на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків

Перша партія тягачів КрАЗ-6510ТЕ поставлена на замовлення Міноборони. Машини будуть використовуватися для транспортування важкої військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Кременчуцьку газету.

Завод КрАЗ виготовив для Міноборони першу партію сідельних тягачів моделі 6510ТЕ. Перша поставка налічує три автомобілі, відвантаження було проведене 25 січня. Тягачі були передані Міністерству оборони після проходження відомчих випробувань та усунення зауважень замовника.

"Ці автомобілі створені спеціально під вимоги військових, їх виробництво локалізовано на нашому заводі" - зазначив технічний директор КрАЗу Сергій Дунь.

Повнопривідні сідельні тягачі КрАЗ-6510ТЕ з колісною формулою 6х6 оснащені турбодизельним двигуном потужністю 450 к.с. і спроможні буксирувати причепи повною масою до 70 тонн. Машини можуть працювати у складі автопоїзда для буксирування важкої військової техніки - танків, бронетранспортерів, артилерійських гаубиць.

Крім того, автомобілі обладнані гідролебідкою з тяговим зусиллям 15 тонн. Це дозволяє буксирувати з поля бою пошкоджену техніку.

Нагадаємо, раніше КрАЗ поставив для потреб ЗСУ повнопривідний КрАЗ-63221 6х6. На шасі цієї машини буде встановлено спеціальне Армійське обладнання.