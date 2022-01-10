UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ковер-Мерседес: по Киеву ездит Mercedes S-класса с кузовом в коврах

Автор: Александр Мороз

В Киеве замечен необычный Mercedes S-класса. Кузов премиального седана имеет окраску, рисунок которой напоминает ковер.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ТопЖыр.

Автолюбители подчас прилагают немало усилий, чтобы сделать свой автомобиль по-настоящему уникальным. Правда, иногда получается неоднозначный результат.

Фото: Роман Рудаков

На дорогах Киева замечен очень необычный Мерседес S-класса. Премиальный седан выделяется вызывающей окраской кузова, которая имитирует рисунок ковра. Впрочем, на самом деле это специальная виниловая пленка.

Напомним, что в Китае обнаружена необычная свалка дорогих авто. Прямо под открытым небом пылятся суперкары и элитные лимузины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок