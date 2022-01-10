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Килим-Мерседес: по Києву їздить Mercedes S-класу з кузовом в килимах

Автор: Олександр Мороз

У Києві помічено незвичайний Mercedes S-класу. Кузов преміального седана має забарвлення, малюнок якого нагадує килим.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ТопЖыр.

Автолюбителі часом докладають чимало зусиль, щоб зробити свій автомобіль по-справжньому унікальним. Правда, іноді виходить неоднозначний результат.

Фото: Роман Рудаков

На дорогах Києва помічено дуже незвичайний Мерседес S-класу. Преміальний седан виділяється викликає забарвленням кузова, яка імітує малюнок килима. Втім, насправді це спеціальна вінілова плівка.

Нагадаємо, що в Китаї виявлено незвичайне звалище дорогих авто. Просто неба припадають пилом суперкари та елітні лімузини.

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Автомобільний ринок