Килим-Мерседес: по Києву їздить Mercedes S-класу з кузовом в килимах

У Києві помічено незвичайний Mercedes S-класу. Кузов преміального седана має забарвлення, малюнок якого нагадує килим.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ТопЖыр.
Автолюбителі часом докладають чимало зусиль, щоб зробити свій автомобіль по-справжньому унікальним. Правда, іноді виходить неоднозначний результат.
Фото: Роман Рудаков
На дорогах Києва помічено дуже незвичайний Мерседес S-класу. Преміальний седан виділяється викликає забарвленням кузова, яка імітує малюнок килима. Втім, насправді це спеціальна вінілова плівка.
Нагадаємо, що в Китаї виявлено незвичайне звалище дорогих авто. Просто неба припадають пилом суперкари та елітні лімузини.