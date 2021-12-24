Корпорація "Еталон" готує до виробництва у 2022 році абсолютно новий автобус

Один з найбільших в Україні виробників автобусів корпорація" Еталон "і Асоціація автовиробників України" Укравтопром " підвели підсумки року розповіли про стан українського ринку. Наступного року "Еталон" готує кілька новинок: туристичний автобус та сміттєвоз.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агенство УНІАН

Так, за даними віце-президента "Укравтопрому" Юхима Хазана, за 11 місяців Цього року український автопарк поповнився на 626 тис.автотранспортних засобів, що на 41% більше, ніж показники минулого року. Однак, 80% цих автомобілів є уживаними та не відповідають сучасним екологічним нормам. З іншого боку, у 2021-му першу реєстрацію в Україні пройшли 8 тисяч електромобілів, що на 16% більше в порівнянні з минулим роком. Непогано йдуть справи у вітчизняних виробників - за січень-листопад 2021 року було виготовлено 7,5 тисяч одиниць автотранспортних засобів - зростання на 70%.

Своєю чергою, директор "Торгового дому" Еталон Авто "Вадим Шкарупін розповів про результати корпорації за 2021 рік: "У 2021 році ми продали близько 260 одиниць, з них 200 - шкільних автобусів, 16 - міжміських, 42 - міських і 4 тролейбуси. Загальний приріст становить близько 8%".

А президент корпорації "Еталон" Володимир Бутко оголосив про плани на наступний рік, серед яких виділив співпрацю з китайськими виробниками з виготовлення електробусів - спочатку налагодити збірку з комплектуючих, а згодом збільшувати частку локалізації виробництва.

На прес-конференції було анонсовано новий туристичний автобус - А11123. Машина довжиною 10,7 м і повною масою 18,6 тонни розрахована на перевезення 43-47 осіб в комфортабельних турецьких кріслах. У рух автобус приводить 5,76-літровий турбодизель Ashok Leyland потужністю 224 к.с., що працює в парі з 6-ступінчастою "механікою" ZF. Прем'єра новинки запланована на січень-лютий 2022 року.

Також запланований вихід на ринок нової продукції для "Еталону" - сміттєвозів. Вже розроблена перша модель з бічним завантаженням на шасі автомобіля Ashok Leyland T12230 повною масою 11,9 т з 12-кубовим бункером і 224-сильним двигуном. Автомобіль зможе перевозити від 3 до 5 тонн твердих побутових відходів.

Зазначимо, що корпорація "Еталон" об'єднує понад 20 підприємств, у тому числі два автобусних заводи (у Борисполі та Чернігові), завод карданних валів "Український кардан", Чернігівський ковальський завод, ТОРГОВИЙ ДІМ "Еталон Авто", науково-дослідний інститут автомобілебудування "Еталон" і ТОВ "Базтехсервіс".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив заборону на імпорт в Україну автомобілів з РФ. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 23 грудня.