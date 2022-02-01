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Концерна Daimler больше нет: Мерседес вернулся к истокам

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Вторник 01 февраля 2022 15:55
Концерна Daimler больше нет: Мерседес вернулся к истокам Эмблема Mercedes-Benz (Фото: Mercedes-Benz)
Автор: Александр Мороз

Немецкий автогигант Daimler AG объявил о завершении масштабной реорганизации, длившейся два года. И теперь концерн носит имя Mercedes-Benz Group AG.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Официальная смена названия произошла 1 февраля, теперь немецкий концерн называется Mercedes-Benz Group AG – к нему относятся легковые автомобили, легкая коммерческая техника, а также суббренды AMG и Maybach. Интересно, что поменялся даже биржевой индекс - с прежнего "DAI" на "MBG". У руля нового концерна остался Ула Кэллениус.

А имя Готтлиба Даймлера теперь носит компания Daimler Truck AG, занимающаяся грузовиками. Она была создана еще в конце прошлого года. И хотя она уже не связана с легковыми автомобилями, 35 процентов ее акций принадлежит все тому же Mercedes-Benz Group AG.

Концерна Daimler больше нет: Мерседес вернулся к истокам

При этом легковушки и грузовики с автобусами будут по-прежнему выпускаться с трехлучевой звездой на капоте. Потому что суть масштабной реорганизации состояла в том, чтобы разделить разноплановый бизнес. Да и обычные автомобилисты теперь перестанут путаться в названиях марки и автопроизводителя.

По мнению руководства старого-нового концерна по отдельности легковое и грузовое подразделения концерна будут более конкурентоспособными на рынке.

Напомним, что следующее поколение Mercedes-Benz E-Class появится в 2023 году. Сообщается, что новый седан получит широкую линейку бензиновых и дизельных моторов.

https://www.rbc.ua/rus/auto/ignoriruya-zaprety-mercedes-benz-osnastit-1642954791.html

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