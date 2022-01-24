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Игнорируя запреты: Mercedes оснастит новый E-Class только двигателями внутреннего сгорания

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Понедельник 24 января 2022 08:05
Игнорируя запреты: Mercedes оснастит новый E-Class только двигателями внутреннего сгорания Решетка радиатора Mercedes-Benz (Фото: dealerinspire.com)
Автор: Константин Широкун

Следующее поколение Mercedes-Benz E-Class появится в 2023 году. Сообщается, что новый седан получит широкую линейку бензиновых и дизельных моторов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Продажи шестой генерации седана бизнес-класса от Mercedes-Benz начнутся в Европе во второй половине следующего года. Фанатам экологически чистых машин ждать появления электрической версии E-Class не стоит. Уже сегодня известно, что под капотом новинки пропишутся турбированные бензиновые и дизельные двигатели, а также несколько плагин-гибридных вариантов.

Электрическая альтернатива E-Class по имени Mercedes EQE на отдельной платформе и с другим дизайном должна появиться уже в текущем году.

За последнюю пятилетку продажи "ешки" незначительно снизились в пользу кроссоверов марки. Но седан по-прежнему остается самым продаваемый четырехдверным автомобилем в модельной линейке компании. На его долю приходится около 16% продаж.

По информации источников внутри немецкой компании, во внешности нового E-Class будет много знакомых по новому C-Class элементов: горизонтальная задняя оптика, прищуренные фары... А от флагманского S-Class новинка может получить прячущиеся заподлицо дверные ручки.

Игнорируя запреты: Mercedes оснастит новый E-Class только двигателями внутреннего сгорания

Также известно, что новый E-Class по примеру S-Class получит систему управления задними колесами. На парковке, или на большой скорости колеса задней оси смогут поворачиваться на угол до 5 градусов.

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