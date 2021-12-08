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Концерн Volkswagen хоче продати Porsche: названа орієнтовна ціна

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Середа 08 грудня 2021 12:05
Концерн Volkswagen хоче продати Porsche: названа орієнтовна ціна Фото: офіс Porsche (porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen всерйоз розглядає IPO, як можливість продати велику кількість акцій Porsche і залучити додаткові кошти в компанію. Гроші підуть на електрифікацію модельного ряду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Розмови про вихід Porsche на IPO в компанії тривають вже кілька місяців. Публічне розміщення акцій на біржі допоможе залучити більше 101 мільярда доларів. Однак остаточно рішення про вихід на біржу ще не прийнято через складні взаємовідносини власників компанії-сімей Порше і Пієх. Сім'ї володіють 31,4% акцій Volkswagen, але мають 53,3% прав голосу через автомобільний холдинг Porsche SE.

Пара впливових сімей також розглядає можливість продажу частини своєї частки в Volkswagen, щоб придбати частку в можливому IPO Porsche. Однак офіційно поки ніяких заяв з цього приводу не робилося.

Концерн Volkswagen хоче продати Porsche: названа орієнтовна цінаПоки німецький автовиробник і його власники сумніваються в ефективності та успішності виходу на фондовий ринок, інвестори демонструють лояльність до акцій автомобільних компаній. Наприклад, нещодавно виробник електромобілів Rivian голосно дебютував на Уолл-стріт. Акції стартували з 78 доларів і виросли в лічені години до 172 доларів, але незабаром опустилися до позначки в 116 доларів.

Нагадаємо, що Bentley працює над ідеальним розкішним впроваджувачем. Британський люксовий бренд готує автомобіль з максимальним комфортом для пасажирів заднього ряду.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі моделі Toyota, які першими отримають інноваційні твердотільні батареї. Нова розробка з'явиться на гібридах компанії.

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