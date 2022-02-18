Конец эпохи: спустя почти столетие BMW отказывается от двухместных машин

Первые модели BMW были двухместными. Но спустя почти столетие баварский автопроизводитель объявляет о прекращении выпуска машин с двумя посадочными местами.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carbuzz.

Сегодня в модельной линейке компании двухместный автомобиль только один – родстер BMW Z4. Заявлено, что жизненный цикл модели закончится к концу в 2025 году, и после него машин для двух человек в модельной линейке компании ждать не стоит. Всему виной низкий спрос на модель.

В компании признают, что своим новым продуктом не смогли составить достойную конкуренцию родстеру Porsche 718 Boxster.

Действующее поколение Z4 появилось в 2019 году. Автопроизводитель даже сократил программу рестайлинга, и обновленный родстер не получит цифровую приборную панель и новый инфотеймент iDrive 8, который уже есть на других моделях марки.

BMW Z4 в настоящее время доступен с 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 255 лошадиных сил, который позволяет автомобилю разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды.

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