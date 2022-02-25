Команда Формулы-1 готова отказаться от титульного спонсора из России

Американская команда Формулы-1 Haas на следующей неделе рассмотрит вопрос о прекращении сотрудничества с титульным спонсором - российской компанией "Уралкалий".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MotorSport.

По словам главы команды Гюнтера Штайнера, Haas готов отказаться от сотрудничества с российской компанией "Уралкалий". Более того, сотрудники команды уже содрали наклейки Uralkali со своих грузовиков в паддоке.

"После того, что случилось вчерашним утром (имеется в виду нападение России на Украину), нам пришлось принимать решение, – сказал руководитель американской команды. – Конечно, я консультировался с главой команды Джином Хаасом и с советом директоров Haas Automation. Говорил и со спонсорами, так что это было совместное решение".

Пилот команды Haas Никита Мазепин

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что условием спонсорства со стороны "Уралкалия" является выступление за команду Никиты Мазепина – сына главы компании. Если соглашение со спонсором будет разорвано, в Haas могут попросить российского гонщика на выход.

Пока Мазепин продолжил выступления за Haas на тестах, но уже на машине без спонсорских наклеек "Уралкалия". Судьба российского гонщика решится на следующей неделе. Также Штайнер прокомментировал последствия отказа от российских денег: "Есть и другие источники финансирования".

Напомним, что организаторы чемпионата Формула-1 выпустила официальное заявление, в котором объявили об отмене российского этапа чемпионата.