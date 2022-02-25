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Команда Формули-1 готова відмовитися від титульного спонсора з Росії

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П'ятниця 25 лютого 2022 17:26
Команда Формули-1 готова відмовитися від титульного спонсора з Росії Болід команди Haas сезону 2022 (Фото: Haas)
Автор: Олександр Мороз

Американська команда Формули - 1 Haas наступного тижня розгляне питання про припинення співпраці з титульним спонсором-російською компанією "Уралкалій".

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на MotorSport.

За словами глави команди Гюнтера Штайнера, Haas готовий відмовитися від співпраці з російською компанією "Уралкалій". Більш того, співробітники команди вже здерли наклейки Uralkali зі своїх вантажівок в паддоку.

"Після того, що сталося вчорашнім ранком (мається на увазі напад Росії на Україну), нам довелося приймати рішення, – сказав керівник американської команди. - Звичайно, я консультувався з головою команди Джином Хаасом і з радою директорів Haas Automation. Говорив і зі спонсорами, так що це було спільне рішення".

Команда Формули-1 готова відмовитися від титульного спонсора з Росії

Пілот команди Haas Микита Мазепін

Пікантності ситуації додає той факт, що умовою спонсорства з боку "Уралкалія" є виступ за команду Микити Мазепіна – сина глави компанії. Якщо угода зі спонсором буде розірвана, в Haas можуть попросити російського пілота на вихід.

Поки Мазепін продовжив виступи за Haas на тестах, але вже на машині без спонсорських наклейок "Уралкалія". Доля російського пілота вирішиться наступного тижня. Також Штайнер прокоментував наслідки відмови від російських грошей:"є й інші джерела фінансування".

Нагадаємо, що організатори чемпіонату Формула-1 випустила офіційну заяву, в якій оголосили про скасування російського етапу чемпіонату.

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