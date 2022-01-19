Колеса вырвало с "мясом": гиперкар Ferrari за 3 млн долларов разбили о дерево

Один из суперкаров Ferrari Enzo разбили в жуткой аварии. Всего было выпущено 400 таких автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на информационное агентство AD.

Ferrari Enzo является одним из самых знаковых автомобилей в истории компании. Этот флагманский среднемоторный суперкар, названный в честь основателя Ferrari Энцо Феррари, чрезвычайно ценится коллекционерами и отличается дерзким характером.

Тем печальнее, что одну из таких машин серьезно разбили в Нидерландах. Инцидент произошел утром во вторник в регионе Баарн. Как отметили свидетели аварии, автомобиль ехал на высокой скорости и в одном из поворотов водитель не справился с управлением. Суперкар раскрутило, в скольжении он несколько раз крутанулся вокруг своей оси, после чего врезался в дерево.

Последствия удара плачевны: оба колеса с правой стороны вырвало вместе с элементами подвески, а все подушки безопасности сработали. При этом, к счастью, водитель и пассажир отделались испугом и ушибами.

Все указывает на то, что авария произошла во время клиентского тест-драйва. На машине были установлены номера местного дилера Ferrari, а на пассажирском кресле сидел сотрудник этого автосалона.

Суперкар Enzo - один из самых культовых Ferrari : с 2002 по 2004 год было выпущено 400 экземпляров таких купе с 6-литровым мотором V12 мощностью 660 л.с. Этот суперкар постоянно растет в цене, и сегодня при появлении на аукционах уходит с молотка за 2-3 млн долларов. Попавший в аварию экземпляр можно восстановить, но ремонт будет сверхдорогим - ориентированно 200 тыс. долларов или даже больше.

Напомним, в Великобритании в саду частного поместью нашли свалку ретроавтомобилей. Они ржавеют под открытым небом и требуют реставрации.