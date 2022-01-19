Колеса вирвало з "м'ясом": гіперкар Ferrari за 3 млн доларів розбили об дерево

Один з суперкарів Ferrari Enzo розбили в страшній аварії. Всього було випущено 400 таких автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на інформаційне агентство AD.

Ferrari Enzo є одним з найбільш знакових автомобілів в історії компанії. Цей флагманський середньомоторний суперкар, названий на честь засновника Ferrari Енцо Феррарі, надзвичайно цінується колекціонерами та відрізняється зухвалим характером.

Тим сумніше, що одну з таких машин серйозно розбили в Нідерландах. Інцидент стався вранці у вівторок в регіоні Баарн. Як зазначили свідки аварії, автомобіль їхав на високій швидкості та в одному з поворотів водій не впорався з керуванням. Суперкар розкрутило, в ковзанні він кілька разів крутнувся навколо своєї осі, після чого врізався в дерево.

Наслідки удару плачевні: обидва колеса з правого боку вирвало разом з елементами підвіски, а всі подушки безпеки спрацювали. При цьому, на щастя, водій і пасажир відбулися переляком і забоями.

Все вказує на те, що аварія сталася під час клієнтського тест-драйву. На машині були встановлені номери місцевого дилера Ferrari, а на пасажирському кріслі сидів співробітник цього автосалону.

Суперкар Enzo - один з найбільш культових Ferrari: з 2002 по 2004 рік було випущено 400 екземплярів таких купе з 6-літровим мотором V12 потужністю 660 к.с. Цей суперкар постійно зростає в ціні, і сьогодні при появі на аукціонах йде з молотка за 2-3 млн доларів. Екземпляр, що потравив в аварыю, можна відновити, але ремонт буде наддорогим - орієнтовано 200 тис.доларів або навіть більше.

Нагадаємо, у Великобританії у саду приватного маєтку знайшли звалище ретроавтомобілів. Вони іржавіють просто неба і вимагають реставрації.