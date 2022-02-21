В Киеве и ряде городов с 21 февраля заработали 24 новых камеры видеофиксации: список дорог

С 21 февраля в Киеве и еще четырех регионах Украины заработали новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Пока камеры могут выносить штрафы только за превышение скорости.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Новые камеры появились в Киеве, Сумах, Виннице, Мукачево, а также на трассах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Интересно, что новые комплексы фото- и видеофиксации были установлены еще в конце 2021 года. На настройку и калибровку оборудования понадобилось около двух месяцев.
В Киеве появилось 10 новых приборов контроля "КАСКАД". Найти их можно по таким адресам:
В городе Сумы добавилось два комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по таким адресам:
В Виннице камеру контроля скорости системы "КАСКАД" можно обнаружить по адресу ул. Пирогова, 61 в направлении ул. Константина Василенко.
В Мукачево 2 прибора контроля "КАСКАД" расположены по таким адресам:
На трассах Закарпатской области за пределами населенных пунктов появилось шесть новых камер:
На автодорогах Ивано-Франковской области за пределами населенных пунктов установлено три новых камеры фото- и видеофиксации в таких местах:
Всего же с понедельника 21 февраля 2022 года автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.
Ранее мы писали, что все въезды в Киев находятся под постоянным контролем. За дорогами следят 250 камер.
Также сообщалось, что главную улицу Киева перекроют. Ремонт Крещатика продлится около шести месяцев.