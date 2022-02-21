В Киеве и ряде городов с 21 февраля заработали 24 новых камеры видеофиксации: список дорог

С 21 февраля в Киеве и еще четырех регионах Украины заработали новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Пока камеры могут выносить штрафы только за превышение скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Новые камеры появились в Киеве, Сумах, Виннице, Мукачево, а также на трассах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Интересно, что новые комплексы фото- и видеофиксации были установлены еще в конце 2021 года. На настройку и калибровку оборудования понадобилось около двух месяцев.

В Киеве появилось 10 новых приборов контроля "КАСКАД". Найти их можно по таким адресам:

ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора – ул. Крайняя;

просп. Голосеевский, 96, направление прибора – ул. Маричанская;

просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора – ул. Полковника Потехина;

просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора – ул. Николая Закревского;

ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;

ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;

ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора – ул. Новомостицкая;

просп. Правды, 58, направление прибора – ул. Светлицкого;

ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора – ул. Приорская;

ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора – ул. Коноплянская.

В городе Сумы добавилось два комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по таким адресам:

ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора – ул. Ивана Сирко;

ул. Кондратьева, 129, направление прибора – ул. Прокофьева.

В Виннице камеру контроля скорости системы "КАСКАД" можно обнаружить по адресу ул. Пирогова, 61 в направлении ул. Константина Василенко.

В Мукачево 2 прибора контроля "КАСКАД" расположены по таким адресам:

ул. Ивана Франко, 74, направление прибора – ул. Мира;

ул. Великогорная, 51, направление прибора – ул. Томаша Масарика.

На трассах Закарпатской области за пределами населенных пунктов появилось шесть новых камер:

на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Буштыно;

на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора – с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора – ул. Босоножки;

на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора – ул. Молодежная;

на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора – ул. Микеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора – ул. Центральная.

На автодорогах Ивано-Франковской области за пределами населенных пунктов установлено три новых камеры фото- и видеофиксации в таких местах:

на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора – ул. Грушевского;

на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора – с. Татаров.

Всего же с понедельника 21 февраля 2022 года автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

Ранее мы писали, что все въезды в Киев находятся под постоянным контролем. За дорогами следят 250 камер.

Также сообщалось, что главную улицу Киева перекроют. Ремонт Крещатика продлится около шести месяцев.