У Києві та низці міст з 21 лютого запрацювали 24 нових камери відеофіксації: список доріг

З 21 лютого в Києві та ще чотирьох регіонах України запрацювали нові комплекси фото- та відеофіксації порушень ПДР. Поки камери можуть виносити штрафи тільки за перевищення швидкості.
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Нові камери з'явилися в Києві, Сумах, Вінниці, Мукачеві, а також на трасах в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Цікаво, що нові комплекси фото - і відеофіксації були встановлені ще в кінці 2021 року. На Налаштування і калібрування обладнання знадобилося близько двох місяців.
У Києві з'явилося 10 нових приладів контролю "КАСКАД". Знайти їх можна за такими адресами:
У місті Суми додалося два комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР за такими адресами:
У Вінниці камеру контролю швидкості системи "КАСКАД" можна виявити за адресою вул.Пирогова, 61 у напрямку вул. Костянтина Василенка.
У Мукачеві 2 прилади контролю "КАСКАД" розташовані за такими адресами:
На трасах Закарпатської області за межами населених пунктів з'явилося шість нових камер:
На автошляхах Івано-Франківської області за межами населених пунктів встановлено три нових камери фото- та відеофіксації в таких місцях:
Всього ж з понеділка 21 лютого 2022 року автоматично фіксують правопорушення 270 приладів, розташованих у 25 містах та 16 областях.
Раніше ми писали, що всі в'їзди до Києва знаходяться під постійним контролем. За дорогами стежать 250 камер.
Також повідомлялося, що головну вулицю Києва перекриють. Ремонт Хрещатика триватиме близько шести місяців.