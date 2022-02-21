У Києві та низці міст з 21 лютого запрацювали 24 нових камери відеофіксації: список доріг

З 21 лютого в Києві та ще чотирьох регіонах України запрацювали нові комплекси фото- та відеофіксації порушень ПДР. Поки камери можуть виносити штрафи тільки за перевищення швидкості.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Нові камери з'явилися в Києві, Сумах, Вінниці, Мукачеві, а також на трасах в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Цікаво, що нові комплекси фото - і відеофіксації були встановлені ще в кінці 2021 року. На Налаштування і калібрування обладнання знадобилося близько двох місяців.

У Києві з'явилося 10 нових приладів контролю "КАСКАД". Знайти їх можна за такими адресами:

вул. Братиславська, 9-Г, напрямок приладу - вул. Крайня;

просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу - вул. Маричанська;

просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок приладу - вул. Полковника Потєхіна;

просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок приладу - вул. Миколи Закревського;

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок приладу - просп. Володимира Маяковського;

вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок приладу - просп. Володимира Маяковського;

вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок приладу - вул. Новомостицька;

просп. правди, 58, напрямок приладу - вул. Світлицького;

вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок приладу - вул. Пріорська;

вул. Автозаводська, 24/1, напрямок приладу – вул.Коноплянська.

У місті Суми додалося два комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР за такими адресами:

вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок приладу - вул. Івана Сірка;

вул.Кондратьєва, 129, напрямок приладу – вул. Прокоф'єва.

У Вінниці камеру контролю швидкості системи "КАСКАД" можна виявити за адресою вул.Пирогова, 61 у напрямку вул. Костянтина Василенка.

У Мукачеві 2 прилади контролю "КАСКАД" розташовані за такими адресами:

вул. Івана Франка, 74, напрямок приладу - вул. Миру;

вул. Великогірна, 51, напрямок приладу – вул.Томаша Масарика.

На трасах Закарпатської області за межами населених пунктів з'явилося шість нових камер:

на 95 км + 424 автодороги Н-09, напрямок - смт Буштино;

на 98 км + 824 автодороги Н-09, напрямок - с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок – вул.;

на 39 км + 706 автодороги М-23, напрямок – вул. Молодіжна;

на 0 км + 907 автодороги М-23, напрямок – вул. Мікеша;

на 0 км + 694 автодороги Т-07 – 19, напрямок приладу - вул.Центральна.

На автошляхах Івано-Франківської області за межами населених пунктів встановлено три нових камери фото- та відеофіксації в таких місцях:

на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок - смт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок - вул. Грушевського;

на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок – с.Татарів.

Всього ж з понеділка 21 лютого 2022 року автоматично фіксують правопорушення 270 приладів, розташованих у 25 містах та 16 областях.

Раніше ми писали, що всі в'їзди до Києва знаходяться під постійним контролем. За дорогами стежать 250 камер.

Також повідомлялося, що головну вулицю Києва перекриють. Ремонт Хрещатика триватиме близько шести місяців.