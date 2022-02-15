ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві помітили перший "китайський Хаммер": скільки він коштує

Новость на русском →
Вівторок 15 лютого 2022 15:41
У Києві помітили перший "китайський Хаммер": скільки він коштує Пікап BAW Warrior 2043 (Фото: РБК-Україна / Широкун Контантін)
Автор: Константин Широкун

Цивільну модифікацію армійського пікапа родом з Китаю BAW Warrior 2043 помітили на вулицях Києва. Автомобіль має рекордну вантажність - 1925 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто.

Судячи з фото, автомобіль знаходиться в регулярній експлуатації. Під його капотом встановлений 2,4-літровий турбодизель потужністю 140 к.с. з максимальним крутним моментом в 400 Нм. Тяга на колеса передається через 6-ступінчасту механічну коробку передач. Двигун відповідає екологічним нормам Євро-6.

У Києві помітили перший &quot;китайський Хаммер&quot;: скільки він коштуєЗгідно з офіційною інформацією, повнопривідний автомобіль непогано підготовлений до бездоріжжя. Мінімальний дорожній просвіт дорівнює 205 мм, а кути в'їзду і з'їзду – 42 і 25 градусів відповідно. Вантажність автомобіля в залежності від кількості пасажирських місць становить 1800 або 1925 кг. Цікаво, що Повна маса пікапа - 3955 кг. Це означає, що для управління машиною необхідно водійське посвідчення з категорією "С".

Базова комплектація BAW Warrior оснащена кондиціонером, аудіосистемою, та ін. Опціонально можна вибрати колір металік, дооснастити машину лебідкою, системою контролю тиску в шинах.

У Києві помітили перший &quot;китайський Хаммер&quot;: скільки він коштуєМінімальна ціна пікапа з одинарною кабіною - 758 472 грн, доплата за версію з п'ятьма пасажирськими місцями становить 41 000 грн.

Також повідомлялося, скільки автомобілів їздить по Києву щодня. Кількість машин в місті за останні роки збільшилася в два рази.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору