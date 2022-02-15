Город трещит по швам: стало известно, сколько автомобилей ездит по Киеву каждый день

Максимальное суточное количество активных автомобилей в Киеве на январь 2022 года составляет 1,13 млн единиц. Но дороги столицы рассчитаны на вдвое меньшее количество автомобильного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ЦТС.

Заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов отметил: "Если все автомобили Киева разместить бампер к бамперу в одном месте, их суммарна площадь будет равна площади массива Оболонь".

По данным КГГА, в 2021 году по сравнению с 2020 годом прирост среднесуточного количества авто составил 21%. Среднесуточное количество транспортных средств в Киеве составляет 820 тыс. единиц. Эта цифра включает "низкий" трафик в выходные и праздничные дни.

Впервые количество активных автомобилей в дорожной сети Киева удалось сосчитать в 2015 году. Тогда их было чуть больше 600 тыс. единиц. При этом дорожная сеть столицы рассчитана на 500 тысяч машин. Потому без развития общественного транспорта и стимулирования отказа от личных автомобилей существенно снизить количество пробок и оживить трафик не получится.

Только за последние семь лет количество зарегистрированных транспортных средств в Киеве выросло вдвое. В январе 2015 года в столице было зарегистрировано 695 тыс. машин, в январе 2022 года – почти 1,4 млн. экземпляров. В пробках киевляне должны винить сами себя, потому что на долю машин с киевской пропиской припадает около 60%, 30% - это автомобили городов-спутников, и только 10% - это транзитный транспорт.

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