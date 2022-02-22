Известный украинский айтишник купил себе суперкар Ferrari за 1 млн долларов

СЕО IT-компании Traffic Devils Александр Слобоженко купил себе новый суперкар. Речь идет о сверхдорогом Ferrari SF90 Stradale, за который айтишник заплатил более 900 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Instagram Александра Слобоженко.

Украинский миллионер Александр Слобоженко, заработавший состояние в IT-сфере, известен своей любовью к дорогим спортивным автомобилем. Его новое приобретение – суперкар Ferrari SF90 Stradale, который на данный момент является самым быстрым и мощным автомобилем в гамме марки.

Автомобиль был куплен в Чехии, а его растаможка и постановка на учет в Украине подняла конечную цену до 900 с лишним тысяч долларов. При этом машина Слобоженко – в особой версии Assetto Fiorano, которая отличается сниженным на 30 кг весом, дополнительным аэродинамическим пакетом и доработанной подвеской.

Отметим, что Ferrari SF90 Stradale оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1000 л.с. Разгон до 100 км/ч – всего за 2,5 с, а отметку в 200 км/ч машина преодолевает за 6,7 с. Максимальная скорость – 340 км/ч.

Интересно, что ранее Александр Слобоженко взял такой же суперкар напрокат в Дубае и разбил его в дорожной аварии.