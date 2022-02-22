Відомий український айтішник купив собі суперкар Ferrari за 1 млн доларів

СЕО IT-компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко купив собі новий суперкар. Йдеться про наддорогий Ferrari SF90 Stradale, за який айтішник заплатив понад 900 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Instagram Олександра Слобоженко.

Український мільйонер Олександр Слобоженко, який заробив статки в IT-сфері, відомий своєю любов'ю до дорогих спортивних автомобілів. Його нове придбання – суперкар Ferrari SF90 Stradale, який на цей час є найшвидшим і найпотужнішим автомобілем в гамі марки.

Автомобіль був куплений в Чехії, а його розмитнення і постановка на облік в Україні підняла кінцеву ціну до 900 з гаком тисяч доларів. При цьому машина Слобоженко – в особливій версії Assetto Fiorano, яка відрізняється зниженою на 30 кг вагою, додатковим аеродинамічним пакетом і доопрацьованою підвіскою.

Відзначимо, що Ferrari SF90 Stradale оснащений гібридною силовою установкою потужністю 1000 к. с. розгін до 100 км/год – всього за 2,5 с, а позначку у 200 км/год машина долає за 6,7 с. Максимальна швидкість – 340 км/год.

Цікаво, що раніше Олександр Слобоженко взяв такий же суперкар напрокат в Дубаї і розбив його в дорожній аварії.