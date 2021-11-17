Сам доставляет грузы: в Израиле создали автономный шаттл на электротяге

Израильская компания REE Automotive представила свой первый автомобиль Leopard, построенный на новой модульной электрической платформе. Машина станет основой целого семейства беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на REE Automotive.

Платформа REEboard включает в себя компактные колесные модули со встроенными электромоторами, пружинную подвеску, дисковые тормоза и рулевой механизм, которые управляются по проводам.

Развозной фургон Leopard длиной 3,4 м и шириной 1,4 м предназначен для городской доставки небольших грузов объемом до пяти кубометров. Электромобиль, с расположенной под полом тяговой батареей емкостью 50 кВт∙ч, способен разгоняться до 97 км/ч, а в перспективе и до 160 км/ч.

Есть в разработке и более тяжелые шасси для полноценных грузовиков. Машина оснащается автопилотом четвертого уровня, который получает данные от сенсорных датчиков и лидаров.

Платформа REEboard позволяет создавать различные по назначению автомобили – от автономных шаттлов до тяжелых грузовиков. И даже полностью автономные автопарки. Свои разработки компания REE Automotive представит на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2022 года.

Напомним, что знаменитый производитель роскошных спорткаров Ferrari никогда не будет выпускать беспилотные автомобили. Об этом заявил глава итальянского бренда Джон Элканн.