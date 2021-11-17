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Сам доставляет грузы: в Израиле создали автономный шаттл на электротяге

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Среда 17 ноября 2021 10:45
Сам доставляет грузы: в Израиле создали автономный шаттл на электротяге Автономный электромобиль REE Leopard (Фото: REE Automotive)
Автор: Александр Мороз

Израильская компания REE Automotive представила свой первый автомобиль Leopard, построенный на новой модульной электрической платформе. Машина станет основой целого семейства беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на REE Automotive.

Сам доставляет грузы: в Израиле создали автономный шаттл на электротяге

Платформа REEboard включает в себя компактные колесные модули со встроенными электромоторами, пружинную подвеску, дисковые тормоза и рулевой механизм, которые управляются по проводам.

Сам доставляет грузы: в Израиле создали автономный шаттл на электротяге

Развозной фургон Leopard длиной 3,4 м и шириной 1,4 м предназначен для городской доставки небольших грузов объемом до пяти кубометров. Электромобиль, с расположенной под полом тяговой батареей емкостью 50 кВт∙ч, способен разгоняться до 97 км/ч, а в перспективе и до 160 км/ч.

Есть в разработке и более тяжелые шасси для полноценных грузовиков. Машина оснащается автопилотом четвертого уровня, который получает данные от сенсорных датчиков и лидаров.

Сам доставляет грузы: в Израиле создали автономный шаттл на электротяге

Платформа REEboard позволяет создавать различные по назначению автомобили – от автономных шаттлов до тяжелых грузовиков. И даже полностью автономные автопарки. Свои разработки компания REE Automotive представит на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2022 года.

Напомним, что знаменитый производитель роскошных спорткаров Ferrari никогда не будет выпускать беспилотные автомобили. Об этом заявил глава итальянского бренда Джон Элканн.

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