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Сам доставляє вантажі: в Ізраїлі створили автономний шатл на електротязі

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Середа 17 листопада 2021 10:45
Сам доставляє вантажі: в Ізраїлі створили автономний шатл на електротязі Автономний електромобіль REE Leopard (Фото: REE Automotive)
Автор: Олександр Мороз

Ізраїльська компанія REE Automotive представила свій перший автомобіль Leopard, побудований на новій модульній електричній платформі. Машина стане основою цілого сімейства безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на REE Automotive.

Сам доставляє вантажі: в Ізраїлі створили автономний шатл на електротязі

Платформа REEboard містить компактні колісні модулі з вбудованими електромоторами, пружинну підвіску, дискові гальма і рульовий механізм, які керуються по дротах.

Сам доставляє вантажі: в Ізраїлі створили автономний шатл на електротязі

Розвізний фургон Leopard довжиною 3,4 м і шириною 1,4 м призначений для міського доставляння невеликих вантажів об'ємом до п'яти кубометрів. Електромобіль з розташованою під підлогою тяговою батареєю ємністю 50 кВт∙год здатний розганятися до 97 км/год, а в перспективі й до 160 км/год.

Є в розробці й більш важкі шасі для повноцінних вантажівок. Машина оснащується автопілотом четвертого рівня, який отримує дані від сенсорних датчиків і лідарів.

Сам доставляє вантажі: в Ізраїлі створили автономний шатл на електротязі

Платформа REEboard дозволяє створювати різні за призначенням автомобілі - від автономних шатлів до важких вантажівок. І навіть повністю автономні автопарки. Свої розробки компанія REE Automotive представить на виставці споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі в січні 2022 року.

Нагадаємо, що знаменитий виробник розкішних спорткарів Ferrari ніколи не буде випускати безпілотні автомобілі. Про це заявив глава італійського бренду Джон Елканн.

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