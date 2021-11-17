Сам доставляє вантажі: в Ізраїлі створили автономний шатл на електротязі
Ізраїльська компанія REE Automotive представила свій перший автомобіль Leopard, побудований на новій модульній електричній платформі. Машина стане основою цілого сімейства безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на REE Automotive.
Платформа REEboard містить компактні колісні модулі з вбудованими електромоторами, пружинну підвіску, дискові гальма і рульовий механізм, які керуються по дротах.
Розвізний фургон Leopard довжиною 3,4 м і шириною 1,4 м призначений для міського доставляння невеликих вантажів об'ємом до п'яти кубометрів. Електромобіль з розташованою під підлогою тяговою батареєю ємністю 50 кВт∙год здатний розганятися до 97 км/год, а в перспективі й до 160 км/год.
Є в розробці й більш важкі шасі для повноцінних вантажівок. Машина оснащується автопілотом четвертого рівня, який отримує дані від сенсорних датчиків і лідарів.
Платформа REEboard дозволяє створювати різні за призначенням автомобілі - від автономних шатлів до важких вантажівок. І навіть повністю автономні автопарки. Свої розробки компанія REE Automotive представить на виставці споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі в січні 2022 року.
Нагадаємо, що знаменитий виробник розкішних спорткарів Ferrari ніколи не буде випускати безпілотні автомобілі. Про це заявив глава італійського бренду Джон Елканн.