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iРhone сможет самостоятельно вызывать экстренные службы в случае ДТП

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Среда 03 ноября 2021 09:50
iРhone сможет самостоятельно вызывать экстренные службы в случае ДТП Фото: iPhone в BMW (media.bmw.com)
Автор: Константин Широкун

Apple планирует внедрить технологию обнаружения сильных ударов на своих устройствах в следующем году. Сообщается, что датчики движения будут использоваться для отслеживания внезапных изменений ускорения и замедления.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Wall Street Journal.

Опознавая явные признаки столкновения, смартфоны автоматически будут вызывать экстренные службы на место аварии. Это нововведение может привести к увеличению количества вызовов, не связанных с экстренными службами.

"Яблочный" гигант не первый день работает в этом направлении. В частности, Apple зафиксировала более 10 миллионов предполагаемых столкновений с транспортными средствами за последние несколько лет. Интересно, что после более чем 50 000 вычисленных инцидентов следовал звонок в службу 911. Потому компании еще предстоит усложнить алгоритмы распознавания возникшей аварии.

Ранее мы писали, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.

Также сообщалось, что BMW превращает детские игрушки в элементы интерьера своих машин. Компания зарегистрировала соответствующую патентную заявку.

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