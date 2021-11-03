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іРһопе зможе самостійно викликати екстрені служби у разі ДТП

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Середа 03 листопада 2021 09:50
іРһопе зможе самостійно викликати екстрені служби у разі ДТП Фото: iPhone в BMW (media.bmw.com)
Автор: Константин Широкун

Apple планує впровадити технологію виявлення сильних ударів на своїх пристроях в наступному році. Повідомляється, що датчики руху будуть використовуватися для відстеження раптових змін прискорення та уповільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Wall Street Journal.

Впізнаючи явні ознаки зіткнення, Смартфони автоматично будуть викликати екстрені служби на місце аварії. Це нововведення може призвести до збільшення кількості викликів, не пов'язаних з екстреними службами.

"Яблучний" гігант не перший день працює за цим напрямком. Зокрема, Apple зафіксувала понад 10 мільйонів передбачуваних зіткнень з транспортними засобами за останні кілька років. Цікаво, що після більш ніж 50 000 обчислених інцидентів слідував дзвінок до служби 911. Тому компанії ще належить ускладнити алгоритми розпізнавання виниклої аварії.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.

Також повідомлялося, що BMW перетворює дитячі іграшки в Елементи інтер'єру своїх машин. Компанія зареєструвала відповідну патентну заявку.

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