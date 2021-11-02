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BMW превращает детские игрушки в элементы интерьера своих машин

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Вторник 02 ноября 2021 10:05
BMW превращает детские игрушки в элементы интерьера своих машин Фото: интерьер BMW (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель BMW научился превращать детские доски для рисования в гибкие хранилища для мелкой поклажи. Компания зарегистрировала соответствующую патентную заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

BMW адаптировала переработанные трехмерные доски для рисования в "умный" отсек для мелкой поклажи на центральной консоли. В компании предполагают, что традиционный контейнер для хранения в салоне автомобиля может быть оснащен "гибким устройством для фиксации мелких объектов". Изобретение состоит из направляющей пластины и множества штифтов, которые прогибаются и удерживают предметы наверху.

BMW превращает детские игрушки в элементы интерьера своих машинИзобретение немецких инженеров превращает отсек для хранения в пространство, где ключи, телефон, или кошелек удерживаются на месте благодаря их собственной форме и весу. В BMW предполагают, что такое "устройство" потенциально может появиться на спорткарах марки, чтобы минимизировать перемещения ключей, или смартфона по салону при активном драйве.

Ранее сообщалось, что премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломы. Плагин-гибридный седан преодолел 733 км по Исландии на одном баке топлива.

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