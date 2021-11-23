З благословення Ердогана: з'явилися перші зображення народного турецького кросовера

Дизайн турецького електрокара став відомий завдяки патентним зображенням. Новий кросовер буде випускатися під маркою TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu).

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Мотор.

Згідно з планами автовиробника, випуск новинки повинен стартувати вже у 2022 році. Точно відомо, що продажі електрокроссовера почнуться на турецькому ринку. Запланований також і експорт.

Першими зарубіжними ринками повинні стати Німеччина і Росія. На підприємстві поблизу Стамбула вже виготовлений перший кузов майбутнього кросовера. Заявлено, що локалізація нового електромобіля повинна перевищити 70%, а в майбутньому ще зрости.

TOGG на старті продажів отримає два виконання. Базову версію оснастять 200-сильним електродвигуном на задній осі. За доплату буде доступна двомоторна версія сумарною потужністю до 400 к.с. заявлений запас ходу в залежності від розміру і ємності тягового акумулятора складе від 300 до 500 кілометрів.

У найближчі кілька років в модельній лінійці TOGG з'явиться ще чотири нових машини. Слідом за кросовером в серійне виробництво запустять седан, хетчбек, компактвен і компактний "паркетник" В-класу.

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