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Илон Маск назвал Джо Байдена "марионеткой" и потерял 21 млрд долларов

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Пятница 28 января 2022 14:35
Илон Маск назвал Джо Байдена "марионеткой" и потерял 21 млрд долларов Илон Маск и Джо Байден (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Глава крупнейшего в мире производителя электрокаров раскритиковал президента США. Тот подчеркнул ведущую роль в производстве электромобилей концернов General Motors и Ford, но при этом не упомянул Tesla.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BusinessInsider.

"Такие компании, как GM и Ford, производят здесь, дома, больше электромобилей, чем когда-либо прежде", — написал Байден в среду в Твиттере с видео, на котором он беседует с главой General Motors Мэри Барра.

Комментируя этот пост Джозефа Байдена, Маск вначале намекнул, кто именно является лидером "зеленого" авторынка: "Начинается с T, заканчивается на A, ESL в середине". А затем сорвался и обозвал президента США "марионеткой в человеческом обличье".

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