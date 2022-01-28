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19-летний хакер потребовал от Tesla миллион долларов и электромобиль в подарок

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Пятница 28 января 2022 08:35
19-летний хакер потребовал от Tesla миллион долларов и электромобиль в подарок Программный взлом автомобиля (Фото: GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Хакер из Германии, взломавший две дюжины электромобилей Tesla в 13 странах мира, ожидает от американского автопроизводителя крупной награды.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

Ранее мы сообщали, что 19-летний Дэвид Коломбо из немецкого городка Динкельсбюль сумел обнаружить уязвимость в программном обеспечении Tesla и получил доступ к 25 электромобилям марки в 13 странах. Он мог удаленно разблокировать двери, запустить без ключа двигатель, включить музыку в салоне и даже посигналить.

Теперь же юный хакер рассказал, как ему это удалось. Брешь обнаружилась в TeslaMate — стороннем инструменте, который отслеживает все данные автомобиля для последующей диагностики. Проблема заключалась в том, что TeslaMate хранила данные API (программный интерфейс для взаимодействия различных компонентов ПО) автомобиля, в незашифрованном виде.

19-летний хакер потребовал от Tesla миллион долларов и электромобиль в подарок

Теперь Дэвид Коломбо заявляет, что ждет "большой награды" от Tesla за сообщение об этой уязвимости. И имеет для этого все основания: еще в 2020 году компания предложила 1 миллион долларов и бесплатный электромобиль тем исследователям безопасности, кто обнаружит ошибки в ее системах.

Американский производитель пока хранит гордое молчание, хотя обновление TeslaMate с исправлениями ошибки было выпущено в течение нескольких часов после того, как Коломбо отправил электронное письмо с описанием проблемы.

Напомним, что компания Tesla решила отказаться от сенсорного клаксона на своем противоречивом руле-штурвале. Вместо него будет установлен стандартный звуковой сигнал в центре рулевого колеса.

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