Ілон Маск назвав Джо Байдена "маріонеткою" і втратив 21 млрд доларів

Глава найбільшого у світі виробника електрокарів розкритикував президента США. Той підкреслив провідну роль у виробництві електромобілів концернів General Motors і Ford, але при цьому не згадав Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на BusinessInsider.

"Такі компанії, як GM і Ford, виробляють тут, вдома, більше електромобілів, ніж будь — коли раніше", - написав Байден в середу у Твіттері з відео, на якому він розмовляє з главою General Motors Мері Барра.

Коментуючи цей пост Джозефа Байдена, Маск спочатку натякнув, хто саме є лідером "зеленого" авторинку:"починається з T, закінчується на A, ESL в середині". А потім зірвався та обізвав президента США "маріонеткою в людській подобі".

Коментуючи цей пост Джозефа Байдена, Маск спочатку натякнув, хто саме є лідером "зеленого" авторинку:"починається з T, закінчується на A, ESL в середині". А потім зірвався та обізвав президента США "маріонеткою в людській подобі".

В іншому своєму пості, коментуючи це ж відео, Маск написав, що Джозеф Байден "тримає американську громадськість за дурнів".

Президент США, а також глави General Motors і Ford, на скандальні коментарі Ілона Маска поки не відреагували. Але котирування акцій Tesla на ринку різко знизилися, а особисто Маск втратив на цьому падінні 21 млрд доларів. Хоча і залишився при цьому найбагатшою людиною планети.

Нагадаємо, що хакер з Німеччини, який зламав дві дюжини електромобілів Tesla в 13 країнах світу, очікує від американського автовиробника великої нагороди.