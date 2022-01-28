ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ілон Маск назвав Джо Байдена "маріонеткою" і втратив 21 млрд доларів

Новость на русском →
П'ятниця 28 січня 2022 14:35
Ілон Маск назвав Джо Байдена "маріонеткою" і втратив 21 млрд доларів Ілон Маск і Джо Байден (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Глава найбільшого у світі виробника електрокарів розкритикував президента США. Той підкреслив провідну роль у виробництві електромобілів концернів General Motors і Ford, але при цьому не згадав Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на BusinessInsider.

"Такі компанії, як GM і Ford, виробляють тут, вдома, більше електромобілів, ніж будь — коли раніше", - написав Байден в середу у Твіттері з відео, на якому він розмовляє з главою General Motors Мері Барра.

Коментуючи цей пост Джозефа Байдена, Маск спочатку натякнув, хто саме є лідером "зеленого" авторинку:"починається з T, закінчується на A, ESL в середині". А потім зірвався та обізвав президента США "маріонеткою в людській подобі".

Коментуючи цей пост Джозефа Байдена, Маск спочатку натякнув, хто саме є лідером "зеленого" авторинку:"починається з T, закінчується на A, ESL в середині". А потім зірвався та обізвав президента США "маріонеткою в людській подобі".

В іншому своєму пості, коментуючи це ж відео, Маск написав, що Джозеф Байден "тримає американську громадськість за дурнів".

Президент США, а також глави General Motors і Ford, на скандальні коментарі Ілона Маска поки не відреагували. Але котирування акцій Tesla на ринку різко знизилися, а особисто Маск втратив на цьому падінні 21 млрд доларів. Хоча і залишився при цьому найбагатшою людиною планети.

Ілон Маск назвав Джо Байдена &quot;маріонеткою&quot; і втратив 21 млрд доларів

Нагадаємо, що хакер з Німеччини, який зламав дві дюжини електромобілів Tesla в 13 країнах світу, очікує від американського автовиробника великої нагороди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору