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Ігноруючи заборони: Mercedes оснастить новий E-Class виключно двигунами внутрішнього згоряння

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Понеділок 24 січня 2022 08:05
Ігноруючи заборони: Mercedes оснастить новий E-Class виключно двигунами внутрішнього згоряння Решітка радіатора Mercedes-Benz (Фото: dealerinspire.com)
Автор: Константин Широкун

Наступне покоління Mercedes-Benz E-Class з'явиться в 2023 році. Повідомляється, що новий седан отримає широку лінійку бензинових і дизельних моторів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

Продажі шостої генерації седана бізнес-класу від Mercedes-Benz почнуться в Європі в другій половині наступного року. Фанатам екологічно чистих машин чекати появи електричної версії E-Class не варто. Вже сьогодні відомо, що під капотом новинки пропишуться турбовані бензинові та дизельні двигуни, а також кілька плагін-гібридних варіантів.

Електрична альтернатива E-Class на ім'я Mercedes EQE на окремій платформі й зі своїм дизайном повинна з'явитися вже в поточному році.

За останню п'ятирічку продажі "єшки" незначно знизилися на користь кросоверів марки. Але седан як і раніше залишається найбільш продаваним чотиридверним автомобілем в модельній лінійці компанії. На його частку припадає близько 16% продажів.

За інформацією джерел всередині німецької компанії, у зовнішності нового E-Class буде чимало знайомих по новому C-Class елементів: горизонтальна задня оптика, примружені фари... А від флагманського S-Class новинка може отримати приховані врівень з кузовом дверні ручки.

Ігноруючи заборони: Mercedes оснастить новий E-Class виключно двигунами внутрішнього згоряння

Також відомо, що новий E-Class за прикладом S-Class отримає систему управління задніми колесами. На парковці, або на великій швидкості колеса задньої осі зможуть повертатися на кут до 5 градусів.

Раніше повідомлялося, що Dodge пропонує роботу мрії. Фахівцеві необхідно щодня палити автомобільні шини.

Також ми писали, що у Києві пропонують будувати тунелі під Дніпром. Підземні споруди повинні з'єднати два береги на півночі та півдні столиці.

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