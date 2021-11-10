В стиле 1980-х годов: Hyundai представила самый необычный электромобиль

За прошедшие годы компания Hyundai создала несколько потрясающих концепт-каров. На очереди – эффектный электрический седан Hyundai Heritage Series Grandeur.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Созданный в честь 35-летия седана бизнес-класса, концепт Hyundai Heritage Series Grandeur в себе удачно совмещает современные тенденции дизайна корейского бренда с классическими линиями. Именно с них и начинался Hyundai несколько десятилетий назад.

Концепция в духе Grandeur первого поколения выполнена в стиле, который сама компания называет "ретрофутуризм". Машина сочетает в себе олдскульный стиль и современные технологии. Угловатый кузов соседствует с матричными светодиодными фарами пиксельного дизайна.

В салоне мы видим настоящее царство роскоши родом из 80-х. Односпицевое рулевое колесо, механический селектор КПП, велюровая вишневая обивка салона удачно соседствуют с цифровыми дисплеями.

Дисплей приборной панели перетекает в монитор информационно-развлекательной системы. На отдельный дисплей внизу центральной консоли снабдили функцией цифрового пианино.

Над концепт-каром трудились специалисты дизайн-центра Hyundai. На создание необычного седана ушло восемь месяцев. О силовой установке нам известно лишь то, что место двигателя внутреннего сгорания занял электромотор и тяговая аккумуляторная батарея.

Напомним, что Honda выступает за отмену скидки на электромобили. В США готовится закон, который даст отдельным производителям электрокаров преференции в ущерб другим компаниям.

Ранее стало известно, что в США начали доставлять товары беспилотными грузовиками. Машины развозят товары клиентам розничной сети Walmart.