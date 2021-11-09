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Всем равные права: Honda выступает за отмену скидки на электромобили

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Вторник 09 ноября 2021 10:00
Всем равные права: Honda выступает за отмену скидки на электромобили Фото: Honda e (hondanews.com)
Автор: Константин Широкун

Honda намерена бороться за равные права всех электромобилей и их покупателей. В США готовится закон, который даст отдельным производителям электрокаров преференции в ущерб другим компаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

В настоящее время в США при покупке нового электромобиля можно рассчитывать на федеральную налоговую льготу до 7500 долларов. Новый зако законопроект о чистой энергии увеличит размер субсидии, но не для всех производителей.

Так, предусмотрено, что на электромобили, собранные в Соединенных Штатах, будет предоставляться налоговая льгота 10 тысяч долларов. Если же электромобили произведены на заводах, где сотрудники являются членами профсоюзов, то размер субсидии составит 12,5 тісячи долларов. В США профсоюзами представлены только рабочие заводов General Motors, Ford и Stellantis.

В связи с этим Honda заявила, что верит в свободу выбора для американских потребителей и справедливое отношение ко всем американским автомобильным рабочим. В то же время компания просит равного отношения ко всем компаниям.

Всем равные права: Honda выступает за отмену скидки на электромобилиЯпонский автопроизводитель производит автомобили в Америке почти 40 лет и к 2040 году намерен, чтобы 100 процентов его продаж приходилось на электрифицированные автомобили. Honda просит своих клиентов связаться со с местными членами Конгресса и попытаться их убедить выступить против нового законопроекта, который будет давать преференции электромобилям только нескольких брендов.

Напомним, что анонсирован компанктный электрический кроссовер Volkswagen ID.2. Предварительно, стартовая цена новинки составит всего 20 тысяч евро.

Ранее стало известно, что BMW начала выпускать автомобили без сенсорных экранов. Среди затронутых "инновацией" автомобилей называются модели 3-серии, 4-сериии кроссоверы марки.

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