По стопам Tesla: Hyundai научит дома накапливать электроэнергию и заряжать электромобили

Компания Hyundai объявила о создании программы Hyundai Home. Под этим брендом корейский автопроизводитель будет продавать солнечные панели для домов, системы хранения энергии и зарядные устройства для электромобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Hyundai Home.
"Цель экосистемы Hyundai Home – предоставить комплексное мобильное решение, которое упростит эксплуатацию электромобилей и даст возможность заряжать свой электромобиль дома", - сказал Олабиси Бойл, вице-президент по планированию продуктов и стратегии мобильности Hyundai Motor North America.
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