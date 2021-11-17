Стопами Tesla: Hyundai навчить будинки накопичувати електроенергію і заряджати електромобілі

Компанія Hyundai оголосила про створення програми Hyundai Home. Під цим брендом корейський автовиробник буде продавати сонячні панелі для будинків, системи зберігання енергії та зарядні пристрої для електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Hyundai Home.

"Мета екосистеми Hyundai Home - надати комплексне мобільне рішення, яке спростить експлуатацію електромобілів і дасть можливість заряджати свій електромобіль вдома", - сказав Олабісі Бойл, віце-президент з планування продуктів і стратегії мобільності Hyundai Motor North America.

У Hyundai обіцяють, що кожен покупець зможе вибрати все необхідне обладнання в одному місці замість того, щоб вивчати безліч брендів. Для цього компанія самостійно об'єднає кращі продукти на ринку в одному каталозі. Заявлено, що Hyundai Home буде працювати з будь-яким електромобілем або плагін-гібридом.

Зарядний пристрій на 240 вольт, який входить в пакет Hyundai Home, може заряджати електромобілі в три-сім разів швидше, ніж звичайна побутова розетка. Ціни на нову послугу поки не розголошуються, але заявлено, що вони стануть відомі вже на початку 2022 року.

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