RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стопами Tesla: Hyundai навчить будинки накопичувати електроенергію і заряджати електромобілі

Автор: Константин Широкун

Компанія Hyundai оголосила про створення програми Hyundai Home. Під цим брендом корейський автовиробник буде продавати сонячні панелі для будинків, системи зберігання енергії та зарядні пристрої для електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Hyundai Home.

"Мета екосистеми Hyundai Home - надати комплексне мобільне рішення, яке спростить експлуатацію електромобілів і дасть можливість заряджати свій електромобіль вдома", - сказав Олабісі Бойл, віце-президент з планування продуктів і стратегії мобільності Hyundai Motor North America.

У Hyundai обіцяють, що кожен покупець зможе вибрати все необхідне обладнання в одному місці замість того, щоб вивчати безліч брендів. Для цього компанія самостійно об'єднає кращі продукти на ринку в одному каталозі. Заявлено, що Hyundai Home буде працювати з будь-яким електромобілем або плагін-гібридом.

Зарядний пристрій на 240 вольт, який входить в пакет Hyundai Home, може заряджати електромобілі в три-сім разів швидше, ніж звичайна побутова розетка. Ціни на нову послугу поки не розголошуються, але заявлено, що вони стануть відомі вже на початку 2022 року.

Раніше ми писали, що Porsche показала відразу дві нові версії електромобіля Taycan. Головною новинкою став Універсал Taycan Sport Turismo без позашляхового обважування.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі створили автономний шаттл на електротязі. Ізраїльська компанія REE Automotive представила свій перший автомобіль Leopard.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок