Стопами Tesla: Hyundai навчить будинки накопичувати електроенергію і заряджати електромобілі

Компанія Hyundai оголосила про створення програми Hyundai Home. Під цим брендом корейський автовиробник буде продавати сонячні панелі для будинків, системи зберігання енергії та зарядні пристрої для електромобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Hyundai Home.
"Мета екосистеми Hyundai Home - надати комплексне мобільне рішення, яке спростить експлуатацію електромобілів і дасть можливість заряджати свій електромобіль вдома", - сказав Олабісі Бойл, віце-президент з планування продуктів і стратегії мобільності Hyundai Motor North America.
Раніше ми писали, що Porsche показала відразу дві нові версії електромобіля Taycan. Головною новинкою став Універсал Taycan Sport Turismo без позашляхового обважування.
Також повідомлялося, що в Ізраїлі створили автономний шаттл на електротязі. Ізраїльська компанія REE Automotive представила свій перший автомобіль Leopard.