"Битки" из США уже неинтересны: откуда украинцы везут автомобили в 2021 году

С января по октябрь 2021 года в Украине зарегистрировано около 425 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. При этом доля "битков" из США заметно упала – лидируют машины из Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Анализ официальной статистики Государственной таможенной службой Украины позволил определить, из каких стран украинцы чаще всего везут авто с пробегом и как на протяжении года меняется динамика импорта. Небольшое уточнение – речь идет о странах экспорта, а не изготовителях машин.

Абсолютное большинство подержанных автомобилей было приобретено, как ни странно, в странах Евросоюза. Именно оттуда с января по октябрь 2021 года украинцы привезли 311 тысяч легковых авто с пробегом — 63,6% от общего числа.

Из стран Америки (США, Мексика, Канада) за этот же период наши сограждане вывезли еще 140 тысяч подержанных машин (28,6% от общего числа). Из-за дефицита микрочипов и новых машин в американских автосалонах цены на подержанные авто подскочили в цене, "битки" со страховых аукционов тоже подорожали. А кризис контейнерных перевозок обернулся ростом стоимости доставки авто из США. Вот и закономерный итог.

Из остальных государств мира (в том числе Грузии и Южной Кореи) в Украину экспортировали оставшиеся 38 тысяч легковушек с пробегом (7,8%).

Структура импорта подержанных легковых автомобилей по регионам экспорта(январь-октябрь 2021 года)

Пик ввоза автомобилей из Америки пришелся на май: 16,8 тысячи вывезенных украинцами подержанных машин. Затем наблюдался спад, вплоть до минимума в 10,5 тысяч авто в октябре.

Динамика импорта подержанных легковых автомобилей по регионам экспорта (синий - ЕС, красный - Америка, черный - другие страны)

С легковушками из Европы все наоборот: с мая по октябрь импорт рос, а октябре зафиксирован максимум — 50 тысяч б/у авто.

Доля импорта подержанных легковых автомобилей по регионам экспорта.

Преимуществами автомобилей из Европейского Союза являются более быстрая и дешевая доставка, возможность проверить авто на СТО перед покупкой и больший выбор дизельных автомобилей. Свои плюсы имеют машины из Америки: более низкая цена, фиксированная стоимость таможенного оформления, более богатые комплектации в сравнении с европейскими аналогами.

Пока ввоз "американских" автомобилей уступает "европейским", однако с завершением периода льготной легализации так называемых "евроблях" ситуация может измениться. В любом случае рост конкуренции на рынке подержанных авто способствует более качественному оказанию услуг по доставке и продаже автомобилей.

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