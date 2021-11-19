"Бітки" зі США вже нецікаві: звідки українці везуть автомобілі 2021 року

З січня по жовтень 2021 року в Україні зареєстровано близько 425 тисяч старих легкових авто, ввезених з-за кордону. При цьому частка "битків" із США помітно впала - лідирують машини з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Аналіз офіційної статистики Державною митною службою України дозволив з визначити, з яких країн українці найчастіше везуть авто з пробігом і як протягом року змінюється динаміка імпорту. Невелике уточнення-мова йде про країни експорту, а не виробників машин.

Абсолютна більшість старих автомобілів було придбано, як не дивно, в країнах Євросоюзу. Саме звідти з січня по жовтень 2021 року українці привезли 311 тисяч легкових авто з пробігом — 63,6% від загального числа.

З країн Америки (США, Мексика, Канада) за цей же період наші співгромадяни вивезли ще 140 тисяч старих машин (28,6% від загального числа). Через дефіцит мікрочіпів та нових машин в американських автосалонах ціни на вживані авто підскочили в ціні, "битки" зі страхових аукціонів теж подорожчали. А криза контейнерних перевезень обернулася зростанням вартості доставки авто зі США. Ось і закономірний результат.

З інших держав світу (в тому числі Грузії та Південної Кореї) в Україну експортували залишилися 38 тисяч легковиків з пробігом (7,8%).

Структура імпорту вживаних легкових автомобілів по регіонах експорту (січень-жовтень 2021 року)

Пік ввезення автомобілів з Америки припав на травень: 16,8 тисячі вивезених українцями старих машин. Потім спостерігався спад, аж до мінімуму в 10,5 тисяч авто в жовтні.

Динаміка імпорту вживаних легкових автомобілів по регіонах експорту (синій - ЄС, червоний - Америка, чорний - Інші країни)

З легковиками з Європи все навпаки: з травня по жовтень імпорт зростав, а жовтні зафіксовано максимум — 50 тисяч вживаних авто.

Частка імпорту старих легкових автомобілів по регіонах експорту.

Перевагами автомобілів з Європейського Союзу є більш швидка і дешева доставка, можливість перевірити авто на СТО перед покупкою і більший вибір дизельних автомобілів. Свої плюси мають машини з Америки: більш низька ціна, фіксована вартість митного оформлення, більш багаті комплектації в порівнянні з європейськими аналогами.

Поки ввезення "американських" автомобілів поступається "європейським", проте із завершенням періоду пільгової легалізації так званих "євроблях" ситуація може змінитися. У будь-якому випадку зростання конкуренції на ринку старих авто сприяє більш якісному наданню послуг з доставки та продажу автомобілів.

Нагадаємо, що компанія Skoda представила новий бюджетний седан Slavia. Новинка буде збиратися в Індії, але продаватися - не тільки тут, а й на інших ринках, що розвиваються.