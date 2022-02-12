Автопроизводители просят дальнобойщиков прекратить блокаду моста между Канадой и США

Пять крупнейших автопроизводителей мира обратились к протестующим против коронавирусных ограничений дальнобойщикам с просьбой снять блокаду важной транспортной магистрали, на которую приходится четверть грузоперевозок между Канадой и США. Производство автомобилей уже частично приостановлено либо сокращенно.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Jalopnik.

Напомним, что причиной конфликта стало недавнее распоряжение премьер-министра Канады об обязательном предъявлении паспорта вакцинации при пересечении границы с США. Это вызвало масштабный протест получивший название Freedom Convoy.

8 февраля водители грузовиков заблокировали крупнейший транспортный переход на границе с Соединенными Штатами - мост с "говорящим" названием Амбассадор. Интересно, что по данным организации Canadian Trucking Alliance 85% из 120 тысяч канадских водителей грузовиков вакцинированы.

Все это не замедлило сказаться на производстве автомобилей, которое и так лихорадит из-за дефицита электроники и увеличения сроков поставок комплектующим. В четверг пять крупнейших мировых производителей обратились к канадским дальнобойщикам с просьбой прекратить блокаду моста Амбассадор в провинции Онтарио. Речь из идет о концернах General Motors, Ford, Toyota, Honda и Stellantis - материнской компании Chrysler.

Все они были вынуждены приостановить либо сократить часть производства на североамериканских заводах из-за нехватки запчастей, вызванной протестами канадских дальнобойщиков против пандемийных ограничений.

На поставки через мостовой переход Амбассадор, соединяющий Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (штат Мичиган, США), приходится около 25 процентов всей американо-канадской торговли.

Власти Виндзора, опираясь на помощь правительства Онтарио, а также автопроизводители пытаются получить судебный запрет, который бы позволил полиции разогнать протестующих и снять блокаду важной транспортной магистрали.

В свою очередь манифестанты требуют отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, всего в акции принимают участие около 5 000 человек и задействовано до 1 000 грузовиков и других автомобилей. Страсти накаляются...

Напомним, что компания Tesla исключила один из компонентов рулевого управления из-за дефицита микроэлектроники. Причем, официально об этом никому не сообщила.