Автовиробники просять далекобійників припинити блокаду мосту між Канадою та США

П'ять найбільших автовиробників світу звернулися до протестуючих проти коронавірусних обмежень далекобійників з проханням зняти блокаду важливої транспортної магістралі, на яку припадає чверть вантажоперевезень між Канадою і США. Виробництво автомобілів вже частково призупинено або скорочено.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Jalopnik.

Нагадаємо, що причиною конфлікту стало недавнє розпорядження прем'єр-міністра Канади про обов'язкове пред'явлення паспорта вакцинації при перетині кордону з США. Це викликало масштабний протест отримав назву Freedom Convoy.

8 лютого водії вантажівок заблокували найбільший транспортний перехід на кордоні зі Сполученими Штатами - міст з "говорить" назвою Амбасадор. Цікаво, що за даними організації Canadian Trucking Alliance 85% зі 120 тисяч канадських водіїв вантажівок вакциновані.

Все це не забарилося позначитися на виробництві автомобілів, яке і так лихоманить через дефіцит електроніки та збільшення термінів постачання комплектуючих. У четвер п'ять найбільших світових виробників звернулися до канадських далекобійників з проханням припинити блокаду моста Амбасадор в провінції Онтаріо. Мова йде про концерни General Motors, Ford, Toyota, Honda і Stellantis - материнської компанії Chrysler.

Всі вони були змушені призупинити або скоротити частину виробництва на північноамериканських заводах через брак запчастин, викликаної протестами Канадських далекобійників проти пандемійних обмежень.

На постачання через мостовий перехід Амбасадор, що з'єднує Віндзор (провінція Онтаріо) і Детройт (штат Мічиган, США), припадає близько 25 відсотків всієї американо-канадської торгівлі.

Влада Віндзора, спираючись на допомогу уряду Онтаріо, а також автовиробники намагаються отримати судову заборону, яка б дозволила поліції розігнати протестувальників і зняти блокаду важливої транспортної магістралі.

Своєю чергою маніфестанти вимагають скасувати всі обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. За даними поліції, всього в акції беруть участь близько 5 000 осіб і задіяно до 1 000 вантажівок та інших автомобілів. Пристрасті розпалюються...

Нагадаємо, що компанія Tesla виключила один з компонентів рульового управління через дефіцит мікроелектроніки. Причому, офіційно про це нікому не повідомила.