Honda проти: компанія виступає за скасування знижки на електромобілі

Honda має намір боротися за рівні права всіх електромобілів і їх покупців. У США готується закон, який дасть окремим виробникам електрокарів преференції на шкоду іншим компаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Зараз у США при купівлі нового електромобіля можна розраховувати на федеральну податкову пільгу до 7500 доларів. Новий законопроект про чисту енергію збільшить розмір субсидії, але не для всіх виробників.

Так, передбачено, що на електромобілі, зібрані у Сполучених Штатах, надаватиметься податкова пільга 10 тисяч доларів. Якщо ж електромобілі вироблені на заводах, де співробітники є членами профспілок, то розмір субсидії становитиме 12,5 тисяч доларів. У США профспілками представлені лише робітники заводів General Motors, Ford та Stellantis.

У зв'язку з цим Honda заявила, що вірить у свободу вибору для американських споживачів і справедливе ставлення до всіх американських автомобільних робітників. У той же час компанія просить рівного ставлення до всіх компаній.

Японський автовиробник виробляє автомобілі в Америці майже 40 років і до 2040 року має намір, щоб 100 відсотків його продажів припадало на електрифіковані автомобілі. Honda просить своїх клієнтів зв'язатися зі місцевими членами Конгресу і спробувати їх переконати виступити проти нового законопроекту, який буде давати преференції електромобілям тільки декількох брендів.

Нагадаємо, що анонсовано компанктний електричний кросовер Volkswagen ID.2. Попередньо, Стартова ціна новинки складе всього 20 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що BMW почала випускати автомобілі без сенсорних екранів. Серед порушених "інновацією" автомобілів називаються моделі 3-серії, 4-сериии кросовери марки.