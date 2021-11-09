ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Honda проти: компанія виступає за скасування знижки на електромобілі

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 10:00
Honda проти: компанія виступає за скасування знижки на електромобілі Фото: Honda e (hondanews.com)
Автор: Константин Широкун

Honda має намір боротися за рівні права всіх електромобілів і їх покупців. У США готується закон, який дасть окремим виробникам електрокарів преференції на шкоду іншим компаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Зараз у США при купівлі нового електромобіля можна розраховувати на федеральну податкову пільгу до 7500 доларів. Новий законопроект про чисту енергію збільшить розмір субсидії, але не для всіх виробників.

Так, передбачено, що на електромобілі, зібрані у Сполучених Штатах, надаватиметься податкова пільга 10 тисяч доларів. Якщо ж електромобілі вироблені на заводах, де співробітники є членами профспілок, то розмір субсидії становитиме 12,5 тисяч доларів. У США профспілками представлені лише робітники заводів General Motors, Ford та Stellantis.

У зв'язку з цим Honda заявила, що вірить у свободу вибору для американських споживачів і справедливе ставлення до всіх американських автомобільних робітників. У той же час компанія просить рівного ставлення до всіх компаній.

Honda проти: компанія виступає за скасування знижки на електромобіліЯпонський автовиробник виробляє автомобілі в Америці майже 40 років і до 2040 року має намір, щоб 100 відсотків його продажів припадало на електрифіковані автомобілі. Honda просить своїх клієнтів зв'язатися зі місцевими членами Конгресу і спробувати їх переконати виступити проти нового законопроекту, який буде давати преференції електромобілям тільки декількох брендів.

Нагадаємо, що анонсовано компанктний електричний кросовер Volkswagen ID.2. Попередньо, Стартова ціна новинки складе всього 20 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що BMW почала випускати автомобілі без сенсорних екранів. Серед порушених "інновацією" автомобілів називаються моделі 3-серії, 4-сериии кросовери марки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору