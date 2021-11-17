На солнечных батареях и без водителя: Honda создала беспилотный электрогрузовик

Компания Honda испытала, работающий на солнечной энергии, автономный грузовик. Полевые тесты прошли на строительной площадке в Нью-Мексико (США).

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

Пока еще безымянный прототип прямоугольной формы предназначен для перевозки грузов. В основе трехметрового грузовичка лежит платформа квадроцикла Honda, для ориентации в пространстве беспилотник использует комбинацию радарных и лидарных датчиков, GPS и стереоскопические камеры. Хотя, при необходимости, им можно управлять и с помощью пульта дистанционного управления.

Идеальным местом для тестирования нескольких электрических прототипов оказалась строительная площадка в 400 гектаров. Машины выполнили возложенные на них задачи по транспортировке и продемонстрировали свою жизнеспособность при работе до восьми часов в условиях высоких температур.

А таскали они полезную нагрузку весом 408 кг и буксировали прицепы массой еще 725 килограммов. Тяговая батарея обеспечивают запас автономного хода в 45 километров, который на самом деле гораздо больше за счет солнечных батарей. Полная зарядка аккумуляторов занимает не более 6 часов.

Honda еще не объявила о коммерческих планах относительно использования своего беспилотного грузовичка, но продолжит его усовершенствование и полевые испытания.

Напомним, что Honda представила прототип нового бюджетного кроссовера SUV RS. Вскоре автомобиль станет серийным и может стать глобальной моделью.