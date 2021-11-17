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На сонячних батареях і без водія: Honda створила безпілотну електровантажівку

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Середа 17 листопада 2021 09:56
На сонячних батареях і без водія: Honda створила безпілотну електровантажівку Прототип безпілотного електронавантажувача Hona (Фото: Honda)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Honda випробувала автономну вантажівку, що працює на сонячній енергії. Польові тести пройшли на будівельному майданчику в Нью-Мексико (США).

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Поки що безіменний прототип прямокутної форми призначений для перевезення вантажів. В основі триметрової вантажівки лежить платформа квадроцикла Honda, для орієнтації в просторі безпілотник використовує комбінацію радарних і лідарних датчиків, GPS і стереоскопічні камери. Хоча, при необхідності, ним можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування.

На сонячних батареях і без водія: Honda створила безпілотну електровантажівку

Ідеальним місцем для тестування декількох електричних прототипів виявився будівельний майданчик в 400 гектарів. Машини виконали покладені на них завдання з транспортування і продемонстрували свою життєздатність при роботі до восьми годин в умовах високих температур.

А тягали вони корисне навантаження вагою 408 кг і буксирували Причепи масою ще 725 кілограмів. Тягова батарея забезпечує запас автономного ходу в 45 кілометрів, який насправді набагато більше за рахунок сонячних батарей. Повна зарядка акумуляторів займає не більше 6 годин.

На сонячних батареях і без водія: Honda створила безпілотну електровантажівку

Honda ще не оголосила про комерційні плани щодо використання своєї безпілотної вантажівки, але продовжить її удосконалення і польові випробування.

Нагадаємо, що Honda представила прототип нового бюджетного кросовера SUV RS. Незабаром автомобіль стане серійним і може стати глобальною моделлю.

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Honda Motor Co
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